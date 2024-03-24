Kayseri'de 3. kattan düşen genç ağır yaralandı

Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 3. kattan düşen 18 yaşındaki genç ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre ilçeye bağlı Osmanlı Mahallesi Dalkıran Sokak üzerinde bulunan ikametin 3. katından aşağı düşen M.A. (18) ağır yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan genç kız, ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri ise olay yerinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ