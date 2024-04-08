Kayseri'de 20 Hırsızlık Olayı Aydınlatıldı, 118 Kişi Yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda 20 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatıldı, çeşitli suçlardan aranan 118 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği görevlilerince 31 Mart - 7 Nisan tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 6 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 1 adet pompalı tüfek, 6 adet kurusıkı tabanca, 4 adet kapsam dışı bıçak, 83 adet fişek ele geçirildi. Hırsızlık suçu olduğu tespit edilen; 20 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılmış, bu olaylarla ilgili 30 şüpheli yakalandı, bunlardan 7'si tutuklandı. Hırsızlık malı olan 290 bin TL değerinde malzemeler ise ele geçirilerek sahiplerine tam ve eksiksiz teslim edildi. Çalışmalarda; change oto - motosiklet olduğu tespit edilen; 13 milyon 750 bin TL değerindeki 10 change oto, 1 çalıntı tır, 12 çalıntı motosiklet ele geçirilerek 30 şüpheli hakkında adli işlem yapıldı. Yine ekiplerce kumar oynatıldığı tespit edilen 2 iş yerinde kumar oynatılması için yer ve imkan sağlayan 2 şahsa adli işlem yapıldı, kumar oynadığı tespit edilen 10 şahsa da toplamda 64 bin 250 TL idari para cezası uygulandı. Öte yandan İl Emniyet Müdürlüğü tarafından toplam 208 yıl 4 ay 26 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 118 şahıs yakalandı, bunlardan 50'si adli makamlarca tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan yazılı açıklamada; "Kayseri Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" ifadelerine yer verildi. - KAYSERİ