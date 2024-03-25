Kayseri'de 20 hırsızlık olayı aydınlatıldı, 111 kişi yakalandı

Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince son bir haftada yapılan çalışmalarda 20 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılırken, çeşitli suçlardan aranan 111 kişi yakalandı.

Edinilen bilgiye göre İl Emniyet Müdürlüğü tarafından il genelinde kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele çerçevesinde Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü/Amirliği

görevlilerince 18-24 Mart tarihleri arasında yapılan çalışmalar neticesinde; 6136, 2521 ve 5729 Sayılı Kanun'a Muhalefet olaylarında 3 adet ruhsatsız tabanca, 2 adet ruhsatsız av tüfeği, 4 adet kurusıkı

tabanca, 1 adet havalı tabanca, 4 adet kapsam dışı bıçak, 30 adet fişek ele geçirildi. Yine aynı dönem içerisinde 20 faili meçhul hırsızlık olayı aydınlatılmış, bu olaylarla ilgili 21 şüpheli yakalanırken 4 şüpheli tutuklandı. Ayrıca hırsızlık malı olan 120 bin TL değerinde malzemeler ise ele geçirilerek sahiplerine tam ve eksiksiz olarak teslim edildi. Öte yandan kumar oynatıldığı tespit edilen 4 iş yerinde kumar oynatılması için yer ve imkan sağlayan 5 şahsa adli işlem yapılırken, kumar oynadığı tespit edilen 19 şahsa ise toplamda 122 bin 75 TL idari para cezası uygulandı.

Ayrıca İl Emniyet Müdürlüğü tarafından toplam 246 yıl 1 ay 7 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan 111 şahıs yakalandı, 40 şahıs adli makamlarca tutuklandı. İl Emniyet Müdürlüğü'nce yapılan açıklamada; "Kayseri Emniyet Müdürlüğü olarak ilimiz genelinde halkımızın can ve mal güvenliği için her türlü olayın önlenmesi, suça karışmış şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarımız kararlılıkla devam etmektedir" denildi. - KAYSERİ