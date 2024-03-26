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Kayganlaşan yolda dereye uçmaktan son anda kurtuldular: 4 yaralı

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Kayganlaşan yolda dereye uçmaktan son anda kurtuldular: 4 yaralı

DÜZCE - Düzce'de sağanak sebebi ile kayganlaşan yolda savrulan otomobil dereye uçmaktan son anda kurtuldu. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza Güldere köyünde meydana geldi. Alınan bilgilere göre Güldere köyünden Beçi Yörükler köyü istikametine seyir halinde olan M.Ç. idaresindeki 81 AC 650 plakalı otomobil sağanak sebebi ile kayganlaşan yolda savrulmaya başladı. Önce ağaçlara ardından da su kanalına çarpan araç, Gülderesi kenarında bulunan ağaçlara çarparak durabildi. Kazada sürücü M.Ç. ile birlikte yanında yolcu olarak bulunan 3 kişi daha yaralanarak hastaneye kaldırıldı. Kaza sebebi ile kapanan yol aracın kaldırılmasının ardından normal seyrine döndü. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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