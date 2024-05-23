Kastamonu'da Uyuşturucu Operasyonu: 11 Şahıs Yakalandı

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından uyuşturucu madde ile yakalanan 11 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 11 şahsın üst ve aracında arama yapıldı. Aramalarda 4,02 gram metamfetamin, 2,83 gram esrar, 138 adet uyuşturucu hap, 6 adet uyuşturucu içiminde kullanılan cam düzenek ile 1 adet hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 11 şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU