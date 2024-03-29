Kastamonu'da sevgi evinde kalan bebeğin ölümüyle ilgili soruşturma başlatıldı

Aile Ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Kastamonu'da sevgi evinde kalan bir bebeğin hayatını kaybetmesine ilişkin vefat sebebinin otopsinin ardından belli olacağını ve olaya ilişkin adli ile idari soruşturmanın da başlatıldığını açıkladı.

Kastamonu'da Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı sevgi evinde kalan bir bebek geçtiğimiz günlerde hayatını kaybetmişti. Bunun üzerine Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Kastamonu'da geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Ö.Ö bebek, doğumunun ardından ailesinin talebi üzerine 15.02.2024 tarihinde kuruluşumuza teslim edilmiştir. Kuruluşumuza kabulünden önce hastanede yapılan kontrollerde bebeğin sağlıklı olarak dünyaya geldiği bilgisi edinilmiş, kurum bakımı altındayken de her türlü sağlık kontrolü hastane ve sağlık personelimiz tarafından titizlikle gerçekleştirilmiştir. 27.03.2024 tarihinde bakıcı tarafından bebeğin durumunun iyi olmadığının görülmesi üzerine hemşire çağırılmış ve ilk müdahale kuruluşumuzda yapılmıştır. Ardından 112 Acil Sağlık ekibi ivedilikle kuruluşa gelmiş ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen bebek kurtarılamamıştır. Bebeğin kesin vefat sebebinin otopsi sonucuyla belli olacağı sağlık ekiplerince kuruluşumuza iletilmiştir. Söz konusu olaya ilişkin adli ve idari soruşturma başlatılmıştır. Yaşanan vefatın derin üzüntüsünü paylaşarak, sürecin yakından takipçisi olacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız." - ANKARA