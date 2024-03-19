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Kastamonu'da Ruhsatsız Tabanca Yakalanan Şahıs Hakkında Adli İşlem Başlatıldı

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Kastamonu'da polis ekipleri tarafından durdurulan araçta yapılan aramada, 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabanca takılı şarjör içinde 7 adet fişek ele geçirildi. Yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Kastamonu'da polis ekipleri tarafından ruhsatsız tabanca ile yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince durumundan şüphelenilerek durdurulan araçta arama yapıldı. Aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ve tabanca takılı şarjör içinde 7 adet fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili yakalanan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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