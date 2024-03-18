Kastamonu'da Merdivenden Düşen Vatandaş Yaralandı

Kastamonu'nun Cide ilçesinde merdivenden düşen vatandaş, yaralandı.

Olay, Cide ilçesi Kumluca Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 65 yaşındaki Ergün B., veranda yapımı sırasında yardım etmek için merdivenle birinci kata çıktığı sırada dengesini kaybederek düştü. Ergün B.'nin yaralandığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Ergün B. Cide Devlet Hastanesine kaldırıldı. Tedavi altına alınan Ergün B.'nin vücudunda kırıklar olduğu öğrenildi. - KASTAMONU