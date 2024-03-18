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Kastamonu'da Kaybolan Cüzdan Sahibine Ulaştırıldı

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Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bulunan para ve ziynet eşyası dolu cüzdan, polis ekiplerinin geniş çaplı çalışması neticesinde sahibine ulaştırıldı. Cüzdanın içindeki değerli eşyaların sahibine ait kimlik kartı bulunamadı.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde bulunan para ve ziynet eşyası dolu cüzdan, polis ekiplerinin geniş çaplı çalışması neticesinde kameralardan tespit edilen sahibine ulaştırıldı.

Edinilen bilgiye göre, Tosya ilçesi Camiatik Mahallesi Hükümet Caddesi'nde bulunan bir cüzdan, polis merkezine götürüldü. Polis ekipleri tarafından incelenen ve içerisinde 4 bin 800 TL nakit para, 20 euro, 1 çeyrek altın bilezik, 1 altın kolye, 1 altın yüzük, 1 altın taşlı yüzük, 5 adet çeyrek altın, 8 adet 1 gramlık altın ve 40 bin TL'lik banka çeki bulunan cüzdandan sahibine ait herhangi bir kimlik kartı çıkmadı.

Polis ekipleri cüzdanın sahibine ulaştırılması için çalışma başlattı. Ekipler tarafından bölgedeki Kent Güvenlik Yönetim Sistemi kameraları incelemeye alındı. Yapılan teknik incelemeler neticesinde, cüzdanın düşürüldüğü aracın plakası tespit edildi. Aracın plakası üzerinden cüzdanı düşüren vatandaşın cep telefonu numarasına ulaşan polis ekipleri, arayarak durumu anlattı.

Daha sonra polis merkezine gelen vatandaşa cüzdanı teslim edildi. Cüzdanını teslim alan vatandaş, polis ekiplerine teşekkür etti. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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