Kastamonu'da Evde Ölü Bulundu

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yakınları tarafından haber alınamayan bir vatandaşın evinde ölü bulundu. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde yakınlarının kendisinden haber alamadığı vatandaş, evinde ölü bulundu.

Olay, Taşköprü ilçesi bağlı Tabakhane Mahallesi Yüzbaşı Cengiz Topel Sokağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sokak üzerindeki bir evde yaşayan Engin Çiftçi'nin İstanbul'daki ailesi kendisinden haber alamayınca durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine Engin Çiftçi'nin evine gelen polis ekipleri, çilingir yardımı ile içeri girdi. Eve giren ekipler, Engin Çiftçi'nin cansız bedeniyle karşılaştı. Çiftçinin cenazesi otopsi işlemleri için morga kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı. - KASTAMONU