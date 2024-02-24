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Kastamonu'da 2 ayrı suçtan aranan şahıs yakalandı

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Kastamonu'da 2 ayrı suçtan 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı. Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucunda B.P. isimli şahıs gözaltına alındı ve cezaevine gönderildi.

Kastamonu'da 2 ayrı suçtan 5 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan şahıs polis ekipleri tarafından yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Bu çerçevede Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları neticesinde 'kullanmak için uyuşturucu ve uyarıcı madde satın almak, bulundurmak ya da uyuşturucu ve uyarıcı madde kullanmak' suçundan 2 yıl 6 ay, 'birden fazla kişi tarafından birlikte silahla tehdit' suçu çerçevesinde 3 yıl olmak üzere toplamda 5 yıl 6 ay hapis cezası bulunan B.P. yakalandı.

Şahıs emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi. - KASTAMONU

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Emniyet Müdürlüğü Kastamonu Güvenlik Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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