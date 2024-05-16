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Kartla kapıları açıp, altın ve paraları çalan 3 kadın yakalandı

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde evlerin zillerine basıp, kimse olmadığını anlayınca kartla açıp altın ve paraları çalan 3 kadın hırsız, suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

Kartla kapıları açıp, altın ve paraları çalan 3 kadın yakalandı

BURSA - Bursa'nın İnegöl ilçesinde evlerin zillerine basıp, kimse olmadığını anlayınca kartla açıp altın ve paraları çalan 3 kadın hırsız, suçüstü yakalandı. Adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

Bursa'da İnegöl Emniyet Müdürlüğü Suç Araştırma ve Soruşturma Büro Amirliği Ekipleri, sokakta evleri gözetleyen 3 kadın şüpheliyi takibe aldı. Sitedeki dairelerinin kapılarını tek tek çalarak dairelerde kimsenin olup olmadığını kontrol eden hırsızlar, kimsenin olmadığı bir dairenin kapısını kartla açıp girdi. Evi talan eden şahıslar, evde buldukları altın ve paraları alıp çıkarken polis ekiplerince suçüstü yakalandı.

Şahısların üzerinde yapılan aramada evden çaldıkları altın ve paralar ele geçirildi.

Şüpheliler Çağla U. (33), Aynur T. ve Yonca S. gözaltına alındı. Yonca S.'nin 11, Çağla U.'nun da 3 ayrı hırsızlık olayından suç kaydının olduğu tespit edilirken, adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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