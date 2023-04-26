Kartal'da park halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı
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Kartal'da park halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı Kartal'da Uğur Mumcu İETT peron amirliğinde park halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı.
Kartal'da park halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı
İSTANBUL - Kartal'da Uğur Mumcu İETT peron amirliğinde park halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. Alev alev yanan otobüs itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa