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Kartal'da park halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı

3. Sayfa Haberleri

Kartal'da park halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı Kartal'da Uğur Mumcu İETT peron amirliğinde park halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı.

Kartal'da park halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı

İSTANBUL - Kartal'da Uğur Mumcu İETT peron amirliğinde park halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. Alev alev yanan otobüs itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu söndürüldü. Olayda can kaybı ve yaralanma meydana gelmedi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Uğur Mumcu İETT 3. Sayfa Haberler

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