Üye Girişi
Haberler

Kars'ta uzun namlulu silah ele geçirildi: 2 gözaltı

Haberin videosunu izle
Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kars'ta uzun namlulu silah ele geçirildi: 2 gözaltı

KARS - Kars'ta seçim öncesinde KOM ekiplerince düzenlenen operasyonda uzun namlulu tam otomatik silah ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM)ekiplerince yasa dışı silah ticaretinin engellenmesine yönelik operasyonlar devam ediyor.

KOM ekiplerince kent merkezinde 1 iş yeri ve 1 ikametgaha operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 1 uzun tam otomatik namlulu silah, 1 av tüfeği, 1 şarjör ve 45 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak M.S.C. ve M.M.Y. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişi hakkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kars Güvenlik Suç Operasyon 3.Sayfa Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Burhan Karakoç kimdir? Memleket Partisi Sivas Sarıkışla Belediye Başkan Adayı Burhan Karakoç Kaç yaşında, nereli? İdil Özkan kimdir? Memleket Partisi Kırklareli Lüleburgaz Belediye Başkan Adayı İdil Özkan Kaç yaşında, nereli? Sultanbeyli Belediyesi hangi parti? Sultanbeyli Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir? İşte 2019 İstanbul Sultanbeyli yerel seçim sonuçları! Selahattin Baygın kimdir? Memleket Partisi Kastamonu Cide Belediye Başkan Adayı Selahattin Baygın Kaç yaşında, nereli? Gökhan Erinkarlı kimdir? Zafer Partisi Isparta- Senirkent Belediye Başkan adayı Gökhan Erinkarlı kaç yaşında, nereli? Salim Özmen kimdir? Zafer Partisi Isparta- Keçiborlu Belediye Başkan adayı Salim Özmen kaç yaşında, nereli? Fatih Erbakan İstanbul'dan adaylarını çekiyor mu? Fatih Erbakan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 3 şartı ne? Büyükçekmece - Samsunspor Basket maçı hangi kanalda, saat kaçta? Büyükçekmece - Samsunspor Basket maçı ne zaman? Cübbeli Ahmet hangi partiler için oy vermek caiz değildir dedi? Cübbeli'ye göre hangi partiye oy vermek caiz değil? Kadir İnanır'ın sağlık durumu nasıl? Kadir İnanır'ın son durum ne? Can Aslan kimdir? Memleket Partisi Erzincan Altınbaşak Belediye Başkan Adayı Can Aslan Kaç yaşında, nereli? Bayram tatili ne zaman? Ramazan Bayramı tatili kaç gün, 9 gün mü? 2024 Bayram tatili hangi günler? Burak Gürel kimdir? Memleket Partisi Çanakkale Ayvacık Belediye Başkan Adayı Burak Gürel Kaç yaşında, nereli? Talat Halefoğlu kimdir? Memleket Partisi Bilecik Bozüyük Belediye Başkan Adayı Talat Halefoğlu Kaç yaşında, nereli? Büyükçekmece Belediyesi hangi parti? Büyükçekmece Belediye başkanı hangi partiden seçilmiştir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title