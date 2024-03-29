Kars'ta uzun namlulu silah ele geçirildi: 2 gözaltı

KARS - Kars'ta seçim öncesinde KOM ekiplerince düzenlenen operasyonda uzun namlulu tam otomatik silah ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM)ekiplerince yasa dışı silah ticaretinin engellenmesine yönelik operasyonlar devam ediyor.

KOM ekiplerince kent merkezinde 1 iş yeri ve 1 ikametgaha operasyon düzenlendi. Düzenlenen operasyonda 1 uzun tam otomatik namlulu silah, 1 av tüfeği, 1 şarjör ve 45 fişek ele geçirildi.

Olayla ilgili olarak M.S.C. ve M.M.Y. gözaltına alındı. Gözaltına alınan 2 kişi hakkında 6136 sayılı Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanuna Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.