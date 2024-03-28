Kars'ta polis kaçakçılara göz açtırmıyor. KOM ekiplerince düzenlenen operasyonda kaçak içki, telefon, silah ve etil ele geçirildi.

Kars Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nce kent merkezinde yapılan kaçakçılara yönelik operasyon düzenlendi.

KOM ekiplerince aynı anda birçok noktaya düzenlenen operasyonda yapılan aramalarda, 20 bin boş makaron, 23 şişe alkollü içki, 20 litre etil alkol, 9 cep telefonu, 10 elektronik sigara, 6 parfüm, 1 ruhsatsız tabanca ve

1 şarjör ele geçirilerek muhafaza altına alındı.

Olayla ilgili gözaltına alınan şüpheli 5 kişi hakkında

5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanununa Muhalefet suçundan adli işlem yapıldı.

Kars Emniyet Müdürlüğü'nce kaçakçılara yönelik operasyonların aralıksız devam edeceği öğrenildi. - KARS