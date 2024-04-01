Kars'ta muhtarlık seçimi dolayısıyla çıkan kavgada 25 kişi yaralandı

Kars'ta muhtarlık seçimi dolayısıyla 6 köyde çıkan kavgada 25 kişi yaralandı.

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Sulakbahçe köyünde muhtarlık seçimi nedeniyle 2 grup arasında tartışma çıktı. Tartışmanın taşlı, sopalı kavgaya dönüşmesiyle 8 kişi yaralanırken, muhtarlık seçimi nedeniyle Koyunyurdu köyünde 3, Kağızman'a bağlı Keşişkıran köyünde 7, Selim Gelinalan köyünde 2, Arpaçay Akçakale köyünde 1, Sarıkamış'a bağlı Benencik köyünde 2, Çolaklı köyünde de 2 kişi olmak üzere 25 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar ilçelerdeki hastanelerde tedavi altına alındı.

Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, jandarma ekipleri köylerde güvenlik önlemi aldı. - KARS