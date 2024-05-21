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Kars'ta Kesinleşmiş Hapis Cezası Bulunan 19 Kişi Yakalandı

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Kars İl Emniyet Müdürlüğü, kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan 19 kişiyi yakaladı. Yakalanan kişiler arasında hırsızlık, yaralama, cinsel istismar gibi suçlardan hüküm giyenler de bulunuyor.

Kars'ta çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 19 kişi yakalandı.

Kars İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü, Aranan Şahıslar Büro Amirliğince kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürüyor.

Yapılan çalışmalarda; bina içerisinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan 8 yıl 1 ay 15 gün hapis cezası bulunan K.B.(35), sürüde bulunan küçük veya büyükbaş hayvan hakkında hırsızlık suçundan 6 yıl hapis cezası bulunan C.A.(37), birden fazla kişi tarafından silahla yağma (ilamat), kadına karşı basit yaralama (ifade), kasten yaralama (ifade) suçlarından 5 yıl 10 ay 6 gün hapis cezası bulunan A.Ç. (34), çocuğun cinsel istismarı suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezası bulunan A.T.(23), vergi usul kanununa muhalefet suçundan 3 yıl 9 ay hapis cezası bulunan M.Ç.(44), herkesin girebileceği bir yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık suçundan 2 yıl 2 ay hapis cezası bulunan E.A.(40), kullanmak için uyuşturucu madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezası bulunan V.G. (26), görev yaptırmamak için direnme suçundan 6 ay hapis cezası bulunan Y.Ş. (47) tutuklandı. 11 kişi ise işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. - KARS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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