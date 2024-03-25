Kars'ta Hareket Halindeki Dolmuşta Yangın Çıktı

Kars'ta hareket halinde dolmuşta yangın çıktı. Yanan dolmuş vatandaşların müdahalesiyle söndürüldü.

Havaalanı yolundan Kars istikametine seyir halindeki dolmuştan dumanlar çıktığını gören vatandaşlar durumu itfaiyeye bildirdi. Olay serine itfaiye ekipleri sevk edildi. Yanan dolmuşa ise vatandaşlar müdahale ederek söndürdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri ise soğutma çalışması yaptı.

Hareket halindeki dolmuşta meydana gelen yangına elektrik aksamında oluşan kısa devrenin neden olduğu öğrenildi. - KARS