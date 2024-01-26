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Karlı yolda kontrolden çıkan kamyonet şarampole uçtu

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Karabük'ün Safranbolu ilçesinde etkili olan kar yağışı sonrası sürücüsünün kontrolünden çıkan kamyonet şarampole uçtu. Kazada maddi hasar oluştu.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde kar nedeniyle kontrolden çıkan kamyonet şarampole devrildi.

Bağlarbaşı Mahallesi Mencilis Mağara Sokak'ta kontrolden çıkarak şarampole devrilen 48 L 0631 plakalı kamyonet, ağaçlara çarparak durabildi.

İhbar üzerine bölgeye polis, itfaiye ve AFAD ekipleri sevk edildi.

Kamyonetten kendi imkanlarıyla çıkan sürücü, kazayı yara almadan atlattı.

Kaynak: AA / 3.Sayfa

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