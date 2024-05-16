Karaman'da Yaya Geçidinde Yaşlı Adam Kamyonetin Çarpması Sonucu Yaralandı

Karaman'da yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adam, kamyonetin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Kirişçi Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, R.K. yönetimindeki 70 ACC 715 plakalı Volkswagen marka kamyonet, yaya geçidinden yolun karşısına geçmeye çalışan 61 yaşındaki Ö.K.'ye çarptı. Çarpışmanın etkisiyle yola savrularak yaralanan yaşlı adamın yardımına çevredeki vatandaşlar koştu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan yaşlı adam ambulansla kaldırıldığı Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alınırken, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN