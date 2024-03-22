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Karaman'da yaşlı çift otomobilin çarpması sonucu yaralandı

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Karaman'da yolun karşısına geçmek isteyen yaşlı çift, otomobilin çarpması sonucu yaralandı.

Kaza, Gevher Hatun Mahallesi Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yolun karşısına geçmek isteyen Halil (86) ve Zekiye K. (76) çiftine, M.Ş. idaresindeki 42 R 2179 plakalı Tofaş marka otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yaşlı çift yola savruldu. Yerde yatan yaralı çiftin yardımına çevredeki vatandaşlar koşarken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yaralı çift olay yerine gelen ambulanslarla kazanın olduğu yere 200 metre uzaklıktaki Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de kaza yerinde inceleme yaptı.

Kazayı gören bir vatandaş, yaşlı çiftin yolun karşısına geçmeye çalışırken, otomobilin yolun ortasında onlara çarptığını söyledi.

Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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