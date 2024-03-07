Karaman'da Uyuşturucu Operasyonunda Tutuklama

Karaman'da polisin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 1 şüpheli, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu çerçevede M.Ö. isimli şüphelinin ikamet ve iş yerine operasyon düzenleyen polis, yaptığı aramalarda 0,45 gr metamfetamin maddesi, 43 adet sentetik ecza maddesi ve 1 adet pompalı tüfek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli M.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklandı. - KARAMAN