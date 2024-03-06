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Karaman'da Otomobilde Uyuşturucu Saklama Operasyonu

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Karaman'da yapılan bir otomobilde hoparlörün mıknatıs kısmına saklanmış uyuşturucu ele geçirildi. 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Karaman'da arama yapılan bir otomobilde, hoparlörün mıknatıs kısmına saklanmış uyuşturucu ele geçirildi. Gözaltına alınan 3 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentte uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik yürüttüğü çalışmalar çerçevesinde şüphe üzerine bir otomobili durdurdu. Araç içerisinde bulunan G.U., M.C. ve H.H.G. isimli kişiler gözaltına alınırken, otomobil arama yapılmak için Emniyet Müdürlüğüne çekildi. Otomobil içerisinde arama yapan ekipler, arka koltuktaki hoparlörlerden birisinin bağlantısı olmadığını fark etti. Hoparlörü dikkatlice inceleyen ekipler, tornavida ile vidalarını söktükleri hoparlörün mıknatıs kısmında peçeteye sarılmış 10 gram metamfetamin maddesi ele geçirdi. Gözaltına alınan zanlılar emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliyeye sevk edilen zanlılardan M.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderilirken, diğer 2 kişi serbest bırakıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karaman 3.Sayfa Güncel Haberler

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