Karaman'da Motosiklet ile Cip Çarpıştı: 2 Yaralı

Karaman'da cip ile çarpışan motosikletteki 2 kişi yola savrularak yaralandı. Yaralılar ambulansla kaldırıldıkları hastanede tedavi altına alındı.

Kaza, saat 20.00 sıralarında Osmangazi Mahallesi Alparslan Türkeş Bulvarı üzerinde bulunan kavşakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, H.Ö. yönetimindeki 70 ABZ 304 plakalı motosiklet kavşakta E.A. idaresindeki 33 DUH 146 plakalı Peugeot marka cip ile çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle motosiklet sürücüsü ile arkasında yolcu olarak bulunan H.A., yola savrularak yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldıkları Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Kazayı gören bir vatandaş, kırmızı ışığın yanması üzerine motosikletin kavşakta duramayarak cipe yandan çarptığını ileri sürdü. Polisin yaptığı incelemenin ardından araçlar olay yerinden kaldırılırken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN