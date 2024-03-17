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Karaman'da Kaçak Silah Operasyonu: 2 Bin Adet Tabanca Namlusu ve Fişek Yatağı Ele Geçirildi

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Karaman'da polisin ev eşyası taşıyan bir tıra düzenlediği operasyonda karton kolilere konmuş 2 bin adet tabanca namlusu ile fişek yatağı ele geçirildi. Operasyon sonucunda tır sürücüsü gözaltına alındı.

Karaman'da polisin ev eşyası taşıyan bir tıra düzenlediği operasyonda karton kolilere konmuş 2 bin adet tabanca namlusu ile fişek yatağı ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, ev eşyaları taşıyan bir tırda çok sayıda kaçak silah bulunduğu ihbarını aldı. Bunun üzerine hemen çalışma başlatan ekipler, Karaman'a eşya almaya gelen tırı takibe aldı. Tırın Yunus Emre Mahallesi'nde olduğunu tespit eden ekipler, operasyon için düğmeye bastı. Durdurulan tırın dorsesinde yapılan aramada ev eşyalarının arasına gizlenmiş haldeki karton kolilerde tabanca yapımında kullanılan bin adet fişek yatağı ile bin adet namlu mekanizması ele geçirildi. Gözaltına alınan tır sürücüsü Ö.T., emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Ö.T., çıkarıldığı mahkemece yurt dışına çıkma yasağı konularak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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