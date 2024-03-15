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Karaman'da Çalınan Römork Jandarma Tarafından Bulundu

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Karaman'da 3 ay önce çalınan bir römork, Jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler, çalınan römorku il merkezinde bir arazide buldu. Römork, gerçek sahibine teslim edilirken, arazi sahibi hakkında adli işlem başlatıldı.

Karaman'da 3 ay önce çalınan römork jandarma tarafından bulunarak sahibine teslim edildi.

Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı Merkez İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, merkeze bağlı Zengen köyünde 20 Aralık 2023 tarihinde M.T. isimli şahsa ait römorkun çalınması üzerine çalışma başlattı. Ekipler, Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde yürüttüğü çalışmalar neticesinde römorku, il merkezinde M.D. isimli şahsın arazisinde buldu. Arazi sahibi M.D. hakkında adli işlem başlatılırken, römork daha sonra gerçek sahibine teslim edildi. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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