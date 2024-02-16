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Karaman'da Apartman Yangınında 2 Kedi Son Anda Kurtarıldı

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Karaman'da bir apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangında içeride bulunan 2 kedi sahipleri tarafından yanmaktan son anda kurtarıldı. İtfaiye tarafından söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.

Karaman'da bir apartmanın giriş katındaki dairede çıkan yangında içeride bulunan 2 kedi sahipleri tarafından yanmaktan son anda kurtarıldı. İtfaiye tarafından söndürülen yangında maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 15.00 sıralarında Hacıcelal Mahallesi 581. Sokak'ta bulunan 4 katlı binanın zemin katındaki dairede çıktı. Edinilen bilgiye göre, zemin katta bulunan dairenin ardiye bölümünde henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin ihbar üzerine adrese itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye yangına müdahale ederken, polis ekipleri de bina etrafında güvenlik önlemi aldı. Yangın sırasında evde bulunan 3 kişi ise dışarıya son anda kendilerini attı. Evde bulunan 2 kedi de sahipleri tarafından son anda kurtarıldı. Yangın itfaiyenin 1 saatlik müdahalesi sonucu kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangının çıkış sebebi henüz belirlenemezken, evde maddi hasar oluştu.

Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı. - KARAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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