Karacabey'de Evine Rastgele Ateşlenen Mermi Şoku

Bursa'nın Karacabey ilçesinde, kimin ateşlediği bilinmeyen mermi, çatıyı delip evin içine düştü. Merminin şans eseri kimseye isabet etmemesi ise teselli oldu.

Hakan Kılıç'a ait Karacaahmet Mahallesi'nde bulunan eve yorgun mermi isabet etti. Sabah uyandıklarında evin oturma odasının tavanının delik olduğunu fark eden ev sahibi yerdeki mermi çekirdeğini görünce şaşkına uğradı.

Kimin ateşlediği bilinmeyen merminin ev sakinlerinin gece uyuduğu sırada tavanı delerek oturma odasına düştüğünü gören ev sahibi Hakan Kılıç, "Öncelikli amacımız bunu atanı bulabilmek. Çünkü 2 çocuğum var. Bu mermi bize veya çocuklarımın canına mal olabilirdi, sakat bırakabilirdi. Artık silahlı sevinçten vazgeçmeliyiz. Halkımızın biraz daha bilinçli ve sorumlulukla hareket etmesini istiyoruz. Yaşanan örnekler ortadayken, halen daha bu şekilde sorumsuzca hareket eden vatandaşların aklını başına almasını diliyoruz. Alacağınız 1 dakikalık keyfin, birilerinin canına mal olabileceğini düşünmelerini istiyoruz. " dedi.

Ailenin şikayeti üzerine eve gelen polis ekipleri, silahı ateşleyen kişinin tespiti için çalışma başlattı. - BURSA