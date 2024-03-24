Karabük'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Esentepe Mahallesi İncekaya Caddesi'nde V.Ü. yönetimindeki 78 ABA 964 plakalı otomobil ile B.K. idaresindeki 78 AAR 777 plakalı motosiklet kavşakta çarpıştı. Çarpışma sonucu motosiklet sürücüsü B.K. yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin müdahalesi sonrası yaralı ambulansla Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. - KARABÜK