Karabük'te Önündeki Araça Çarpmamak İçin Yavaşlayan Otomobile Arkadan Gelen Otomobil Çarptı
Karabük'te, önündeki araca çarpmamak için yavaşlayan otomobile arkadan gelen otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. Kazada araçlarda hasar oluştu.
Karabük'te, önündeki araca çarpmamak için yavaşlayan otomobile arkadan gelen otomobil çarptı. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, Zonguldak Caddesi'nde meydana geldi. Önünde seyir halinde olan araca çarpmamak için yavaşlayan otomobile arkadan gelen otomobil duramayarak çarptı. Kazada araçlarda hasar oluştu.
Kazanı anı çevredeki güvenlik kameralarına yansıdı. - KARABÜK