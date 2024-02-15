Karabük'te motosikletle seyir halindeyken silahla ateş eden şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, il merkezinde asker uğurlaması sırasında arkadaşı ile birlikte motosiklete binen M.E.D, seyir halindeyken silahla ateş açtı. O anların sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu M.E.D.'yi yakaladı.

Gözaltına alınan M.E.D. hakkında genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan adli işlem yapıldı. - KARABÜK