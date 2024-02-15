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Karabük'te Motosikletle Seyir Halindeyken Silahla Ateş Eden Şahıs Gözaltına Alındı

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Karabük'te asker uğurlaması sırasında motosikletle seyir halinde olan bir şahıs, silahla ateş açtı. Olayın sosyal medyada yayınlanmasının ardından polis ekipleri harekete geçerek şahsı yakaladı. Gözaltına alınan şahıs hakkında adli işlem başlatıldı.

Karabük'te motosikletle seyir halindeyken silahla ateş eden şahıs gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, il merkezinde asker uğurlaması sırasında arkadaşı ile birlikte motosiklete binen M.E.D, seyir halindeyken silahla ateş açtı. O anların sosyal medyada yayınlanmasının ardından harekete geçen Karabük İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, yaptıkları araştırma sonucu M.E.D.'yi yakaladı.

Gözaltına alınan M.E.D. hakkında genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması suçundan adli işlem yapıldı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Karabük Güvenlik Suç 3.Sayfa Güncel Haberler

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