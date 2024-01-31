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Karabük'te Mahsur Kalan Gebe İnek Kurtarıldı

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Karabük'te yaklaşık 50 metrelik yamaçtan yuvarlandığı dere yatağında mahsur kalan gebe inek, AFAD ekiplerince vinç yardımıyla kurtarıldı.

Karabük'te yaklaşık 50 metrelik yamaçtan yuvarlandığı dere yatağında mahsur kalan gebe inek, AFAD ekiplerince vinç yardımıyla kurtarıldı.

Olay, dün akşam saatlerinde Kartaltepe Mahallesi Ulubatlı Hasan Caddesi mevkiinde meydana geldi. Gazali ve Naciye Özbek çifti, gebe ineklerini 50 metrelik yamaçtan yuvarlandığı dere yatağında mahsur kalmış halde buldu. Vatandaşlarında yardımıyla çalılık alandan düz bir alana çekilen hayvanın ateş yakılarak ısınması ve beslenmesi sağlandı. Kendi imkanlarıyla ineklerini bulunduğu yerden çıkaramayan Özbek çifti AFAD ekiplerinden yardım istedi. Ekipler, hayvanı kurtarmak için çalışma başlattı. Naciye Özbek kurtarma çalışmalarını gözyaşları içinde izledi. 4 saat süren çalışmalar sonunda vinç yardımıyla bulunduğu yerden kurtarılan inek ekiplerce bir aracın kasasına konulup ahırına götürüldü. Gazali Özbek, ekiplere teşekkür etti. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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