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Karabük'te Kumar Oynayan 5 Kişiye 32 Bin 125 TL İdari Para Cezası

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Karabük'te bir işyerinde kumar oynandığı tespit edilen 5 kişiye toplam 32 bin 125 lira idari para cezası kesildi. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kumar oynatan kişiye işlem yaparken, kumar oynayanlara da ceza uyguladı.

Karabük'te kumar oynadığı tespit edilen 5 kişiye toplam 32 bin 125 lira idari para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri, 100. Yıl Mahallesi'ndeki bir işyerinde kumar oynatıldığını tespit etti. Kumarı oynattığı belirlenen S.S. hakkında işlem yapan ekipler, kumar oynayan 5 kişiye 6 bin 425'er lira olmak üzere toplam 32 bin 125 lira idari para cezası uyguladı.

Ayrıca ekipler, kumarda kullanıldığı değerlendirilen 2 bin liraya da el koydu. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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