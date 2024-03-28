Karabük'te Kaçak Kazı Yapan Şahıs Suçüstü Yakalandı

Karabük İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ihbar üzerine yaptıklarını baskınla kaçak kazı yapan bir kişiyi suçüstü yakaladı.

Edinilen bilgiye göre, Karabük İl Jandarma Komutanlığı KOM ve İstihbarat ekipleri Safranbolu ilçesine bağlı Karıt köyünde kaçak kazı yapıldığı ihbar üzerine operasyon düzenledi. Operasyonda bir kişi kaçak kazı yaptığı esnada ekiplerce suçüstü yakalanırken şahısla birlikte kürek, kazma, çapa ve el dedektörü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli Jandarmadaki ifadesinin ardından sevk edildiği savcılıkça tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - KARABÜK