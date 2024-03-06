Karabük'te Dolandırıcılık Operasyonunda 3 Şüpheli Tutuklandı

Karabük'te merkezli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Bir kişi kendisini polis-savcı olarak tanıtan kişilere yaklaşık 10 milyon lira havale yaptı.

Dolandırıldığını anlayan vatandaş Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne başvurdu.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ile İstihbarat Şube müdürlüklerince ortak yürütülen çalışmalar sonucunda 3 şüpheli, İstanbul ve Gümüşhane'de yapılan eş zamanlı operasyonla yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KARABÜK