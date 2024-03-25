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Karabük'te 505 adet uyuşturucu hap ile yakalanan 3 kişi tutuklandı

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Karabük'te jandarma ekipleri tarafından 505 adet uyuşturucu hap ile yakalanan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Kayı köyünde yaptığı uygulamada şüphelenilen bir aracı durdurdu. Araçta ve üst aramasında yapılan aramada 505 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KARABÜK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Jandarma Karabük Güvenlik Uyuşturucu Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

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