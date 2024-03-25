Karabük'te 505 adet uyuşturucu hap ile yakalanan 3 kişi tutuklandı

Karabük'te jandarma ekipleri tarafından 505 adet uyuşturucu hap ile yakalanan 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri merkeze bağlı Kayı köyünde yaptığı uygulamada şüphelenilen bir aracı durdurdu. Araçta ve üst aramasında yapılan aramada 505 adet uyuşturucu hap ele geçirilirken 3 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. - KARABÜK