Çanta dolusu Euro, dolar ve altınla sınırda yakalandı

Çanta dolusu Euro, dolar ve altınla sınırda yakalandı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Kapıkule Sınır Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmaya çalışan Bulgaristan uyruklu bir kişinin aracında bulunan çantadan 740 bin dolar, 30 bin Euro ve 672 gram altın çıktı.

Kapıkule Sınır Kapısı'nın diğer tarafında bulunan Kaptan Andreevo gümrüğüne gelen Haskovo plakalı bir binek otomobil, Bulgaristan'dan Türkiye'ye gitmek üzere gümrük kontrol noktasına geçiş yaptı.

Çanta dolusu Euro, dolar ve altınla sınırda yakalandı

ÇANTA DOLUSU EURO, DOLAR VE ALTINLA SINIRDA YAKALANDI

Risk analizinden sonra Bulgaristan uyruklu bir kişinin kontrolündeki araç, detaylı bir gümrük kontrolü için seçildi ve bu kontrol sırasında arka koltukta siyah bir çantada nakit dolar ve Euro bulundu. 740 bin dolar ve 30 bin Euro ile birlikte araç sürücüsünün kişisel kontrolü sırasında, omzuna asılı bir çantada bin 288 gram sarı metal içeren paketler bulundu. Bilirkişi incelemesine göre, bunlardan bir kısmı şerit, pul ve iki adet düzensiz şekilli olmak üzere toplam 672,40 gram 24 ayar altın yakalandı.

Çanta dolusu Euro, dolar ve altınla sınırda yakalandı

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olayla ilgili Haskovo Bölge Savcılığı - Svilengrad Bölge Müdürlüğü gözetiminde bir gümrük müfettişi tarafından soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa
Düğününden görüntü paylaşan gelin isyan etti: Eşimin ailesi çok yobazmış

Düğününden görüntü paylaşıp isyan etti: Eşimin ailesi çok yobazmış
Haberler.com
500

Yorumlar (4)

Haber YorumlarıSamarpan Bhav:

Hangi aptal türkiyeye para sokmaya çalışıyor. Mehmet Simsek bu olayì beyendi :))))

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıEmir Güler:

paraları varmiş ama beyinleri yokmuş!!!

Yorum Beğen6
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıMirhan:

Bulgar devleti fakir ancak millet zengin dir...EU sayesinde bulgar kurtardı paçayı Türkler düşünsün halini

Yorum Beğen4
Yorum Beğenme1
yanıtYanıtla
Haber YorumlarıSiyah&Beyaz null:

yaw ne aptallar var anlamıyorum xraydan geçerken donumuzun markasını bile görüyorlar bu paralari nasıl görmezler, yani o parayı türkiyeye yasal yollardan getirmenin bin tane yolu var dangalak

Yorum Beğen5
Yorum Beğenme0
yanıtYanıtla
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Xabi Alonso'nun Arda Güler kararı Real Madrid'i karıştırdı

Xabi Alonso'nun Arda Güler kararı Real Madrid'i karıştırdı
Jennifer Lopez, İstanbul'da mağazaya alınmadı! Nedeni hayli tuhaf

Jennifer Lopez, İstanbul'da mağazaya alınmadı! Nedeni hayli tuhaf
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.