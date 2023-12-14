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Kapıkule'de Altın ve Gümüş Kaçakçılığı Operasyonu

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Kapıkule sınır kapısında yapılan kontrollerde, 2 tırda yaklaşık 4 kilogram altın ve gümüş süs eşyası ele geçirildi. Takıların yeni yıl öncesi hediyelik eşya olarak işyerlerine gönderildiği belirtildi.

Kapıkule'den Bulgaristan'ın Kapitan Andreevo sınır kapısına giriş yapan 2 tırda Bulgar gümrük görevlileri yaklaşık 4 kilogram altın ve gümüş süs eşyası yakaladı.

İlk olayda Hollanda'ya mal götüren Türk vatandaşı, taşıdığı malları beyan etti. Bulgar yetkililer tırda x-ray cihazıyla kapsamlı arama yaptılar. Tırın soğutma ünitesindeki bir fabrika boşluğunda bir zarf tespit edildi. Zarfın içerisinde halkalar, zincirler, bilezikler, kolyeler bulundu. Bilirkişi değerlendirmesine göre ziynet eşyalarının 14 ayar altından yapıldığı, değerlerinin 43 bin euro olduğu tespit edildi.

Diğer olayda Türkiye'den Sırbistan'a mal taşıyan tır kontrol noktasına geldiğinde yapılan kontrollerde, sürücü kabininin gösterge panelinde müfettişler, 4 paket buldular. Paketlerde bin 104 adet beyaz metalden yapılmış ziynet eşyaları vardı. Yapılan uzman incelemesinde 3 bin 73 gram 925 ayar gümüş ziynet eşyası oldukları tespit edildi.

El konulan takıların, yeni yıl öncesi hediyelik eşya olarak işyerlerine gönderildiği belirtildi. Gümrük kanununa göre işlem yapılan sürücüler hakkında Haskovo Bölge Savcılığı'nın gözetiminde bir gümrük müfettişi tarafından duruşma öncesi soruşturma başlatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Bulgaristan Hollanda Kaçakçılık 3. Sayfa Ekonomi Güncel Haberler

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