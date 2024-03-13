Kapaklı'da vatandaşı ayağından vurarak gasp eden şahıs tutuklandı

Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesinde bir vatandaşı ayağından vurarak telefonunu gasp eden şahıs, yapılan çalışmalar sonucunda yakalandı.

Olay, Kapaklı ilçesi İnönü Mahallesi Pınar Bulvarı Volkan Caddesi üzerinde meydana geldi. A.G. isimli vatandaşın önü yolda yürüdüğü sırada bir şahıs tarafından kesildi. Silahla tehdit edilen A.G. isimli vatandaşın, 112 ihbar hattını aradığı sırada silahlı şahıs tarafından ayağından vurularak telefonu gasp edildi.

Kesinleşmiş cezası olduğu tespit edildi

Olay yerinden ticari taksi ile kaçan şahıs hakkında çalışma başlatan ekipler, güvenlik kameraları incelemesi sonucunda silahlı şahsın M.D. olduğunu tespit etti. Saha çalışmaları sırasında yakalanan şahsın ayrıca Küçükçekmece Yerel İlamat Masası tarafından "Kasten Yaralama-Silahla Tehdit" suçundan 2 yıl 11 ay kesilmiş hapis cezası olduğu tespit edildi.

Kesinleşmiş cezası bulunan silahlı saldırgan, çıkarıldığı adli makamlar tarafından tutuklandı. - TEKİRDAĞ