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Kamyonetle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

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Aydın'ın Kuşadası ilçesinde benzin istasyonundan kontrolsüz şekilde çıkan otomobil, seyir halinde olan kamyonetle kafa kafaya çarpıştı. Kazada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kamyonetle otomobil kafa kafaya çarpıştı: 1'i ağır 3 yaralı

AYDIN - Aydın'ın Kuşadası ilçesinde iddiaya göre benzin istasyonundan kontrolsüz şekilde çıkan otomobil, seyir halinde olan kamyonetle kafa kafaya çarpışırken, kazada 1'i ağır olmak üzere 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kadıkalesi Mahallesi Kuşadası-Davutlar yolu üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; N.M idaresindeki 03 NB 282 plakalı otomobil, benzin istasyonundan kontrolsüz şekilde ana yola çıkınca seyir halinde olan O.İ yönetimindeki 09 K 88 46 plakalı kamyonet ile kafa kafaya çarpıştı. Kazada otomobildeki N.Ç ve sürücü N.M hafif, çarpmanın etkisiyle yolcu koltuğunda sıkışan Mediha K. ise ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Araçta sıkışan yaralı kadın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı. Yaralılar olay yerine gelen ambulanslarla Söke Fehime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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