Üye Girişi
Haberler

Kahramanmaraş'ta Uyuşturucu Operasyonunda İki Kişi Tutuklandı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kahramanmaraş'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda iki kişi tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, polis ekipleri, uyuşturucu madde ticareti ve sevkiyatına yönelik operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda bir otomobilde arama yapıldı. Narkotik köpeğinin de yaptığı aramada otomobil içerisinden 5 kilogram 50 gram metamfetamin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili İ.U., M.M., Ş.B. ve yabancı uyruklu S.A.H. isimli şahıslar yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden İ.U. ve M.M. tutuklandı.

Şüpheliler Ş.B. ve S.A.H. adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kahramanmaraş Suç Hukuk 3.Sayfa Güncel Haberler

500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title