Kahramanmaraş'ta müstakil evde çıkan yangın: 2 yaralı

Kahramanmaraş'ta müstakil evde çıkan yangın korkuttu. Yangında 2 kişi yaralandı.

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Duraklı Mahallesi'ndeki müstakil evde çıktı. Alınan bilgiye göre, müstakil evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahale sırasında yangında evde bulunan iki kişiyi kurtardı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ