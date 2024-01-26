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Kahramanmaraş'ta müstakil evde çıkan yangın: 2 yaralı

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Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde bir müstakil evde çıkan yangında 2 kişi yaralandı. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Yangın sonucunda ev kullanılamaz hale geldi.

Kahramanmaraş'ta müstakil evde çıkan yangın korkuttu. Yangında 2 kişi yaralandı.

Yangın, Dulkadiroğlu ilçesi Duraklı Mahallesi'ndeki müstakil evde çıktı. Alınan bilgiye göre, müstakil evden alevlerin yükseldiğini gören vatandaşlar durumu polise ve itfaiye ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye ekipler sevk edildi. İtfaiye ekipleri müdahale sırasında yangında evde bulunan iki kişiyi kurtardı. Hastaneye kaldırılan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Yangın söndürülürken ev kullanılamaz hale geldi.

Polis yangınla ilgili inceleme başlattı. - KAHRAMANMARAŞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İtfaiye Güvenlik Kaza 3.Sayfa Yaşam Güncel Haberler

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