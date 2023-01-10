Kahramanmaraş'ta el yapımı patlayıcıyı imha edildi 3. Sayfa Haberleri Kahramanmaraş'ta bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda geçmiş yıllardan kaldığı belirlenen el yapımı patlayıcı imha edildi. Kahramanmaraş'ta bölücü terör örgütü mensuplarına yönelik düzenlenen operasyonda geçmiş yıllardan kaldığı belirlenen el yapımı patlayıcı imha edildi. Edinilen bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, bölücü terör örgütü mensuplarını etkisiz hale getirmek amacıyla, "Eren Abluka Sonbahar-Kış Kahramanmaraş Çağlayancerit (Engizekler) Şehit J. Bnb. Tahsin Hasan Büyükçoban 2023/6" operasyonunu düzenledi. Çağlayancerit ilçesi kırsalında düzenlenen operasyonda geçmiş yıllarda kullanıldığı değerlendirilen depo içerisinde el yapımı patlayıcı ele geçirildi. Jandarma ekipleri patlayıcı maddeyi kontrollü bir şekilde imha etti. - KAHRAMANMARAŞ Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa Kahramanmaraş Jandarma 3. Sayfa Haberler

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