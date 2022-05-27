Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
 - Güncelleme:
Kahramanmaraş'ta aranan hükümlü yakalandı

Kahramanmaraş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Kahramanmaraş'ta hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş Ağır Ceza İlamat masasınca, 'Kasten Öldürme' suçundan 21 yıl 4 ay 18 gün kesinleşmiş hapis cezası ile aranan E.O.Z. (32) isimli şahıs, Onikişubat ilçesi 5 Nisan Mahallesi'nde olduğunun tespit edilmesi üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Polis ekiplerince gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KAHRAMANMARAŞ

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa

Kahramanmaraş 3. Sayfa Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title