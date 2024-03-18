Kahramanmaraş'ta 49 kişi tutuklandı

Kahramanmaraş'ta çeşitli suçlardan aranan 49 kişi tutuklandı.

Edinilen bilgilere göre, Kahramanmaraş Emniyet Müdürlüğünce il genelinde Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çeşitli çalışmalar gerçekleştirildi.

Çeşitli suçlardan haklarında arama kararı bulunan 75 şahıs, uyuşturucu madde ticareti yapan 4 şahıs, ikamet ve iş yerlerinde hırsızlık olaylarına karışan 24 şahıs olmak üzere toplam 103 kişi yakalanarak adli makamlara sevk edilirken, 49 şahıs ise mahkemece tutuklandı.

Bu çalışmalar esnasında 170,07 gram metamfetamin, 167 sentetik ecza, 13 ruhsatsız tabanca ve 5 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Ayrıca, trafik ekiplerince trafik güvenliğini olumsuz etkileyen ve gürültü kirliliğine sebep olan 20 araca yüksek sesle müzik dinlemekten 26 araca ise abartı egzozdan işlem yapıldı. - KAHRAMANMARAŞ