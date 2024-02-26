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Kahramanmaraş Elbistan merkezli depremde yıkılan bina anı görüntülendi

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6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan bir binanın anı amatör kameralara yansıdı. Mahalle sakinleri, bazı binaların ilk depremde, bazılarının ise ikinci depremde yıkıldığını belirtti.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki deprem anında çekilen yeni görüntüler ortaya çıktı.

6 Şubat 2023'te meydana gelen Kahramanmaraş Elbistan merkezli 7.6 büyüklüğündeki ikinci depremde Adıyaman'da Yenimahalle Hısnı Mansur Caddesi üzerindeki 4 katlı bir bina da yıkıldı. Binanın yıkılma anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı. Binanın yıkılma anı ve insanların yaşadığı panik amatör kameralara yansıdı. Depremin üzerinden geçen bir yılın ardından binanın yıkıldığı yer ve çevresi yeniden görüntülendi. Yıkılan binaların yerinin boş kaldığı görüldü. Binanın yıkıldığı anı gören mahalle sakinleri, bazı binaların ilk depremde, bazılarının ise ikinci depremde yıkıldığını kaydetti.

Mahalle sakini Ayşe Göçer, "Bu bina ikinci depremde gitti. Buradaki binalar tek tek yıkıldı. Bazısı birinci, bazısı ikinci depremde yıkıldı" dedi. - ADIYAMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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