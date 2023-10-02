Kadirli'de suçlular yakalandı, 4 kişi tutuklandı

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde yapılan asayiş uygulamalarında çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 14 zanlıdan 4'ü tutuklandı. Uygulamalarda ruhsatsız silahlar, çalıntı motosikletler, kaçak tütün ve uyuşturucu ele geçirildi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde, çeşitli suçlara karıştıkları iddiasıyla asayiş uygulamalarında gözaltına alınan 14 zanlıdan 4'ü tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan uygulamalarda çeşitli suçlardan aranan 14 şüpheli yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 4'ü tutuklandı.

Çalışmalarda, ruhsatsız 3 tabanca ve 4 tüfek, çalıntı olduğu değerlendirilen 2 motosiklet, 44 kilogram kaçak tütün ile bir miktar uyuşturucu ele geçirildi.