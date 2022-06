Kadir Şeker'in tutuksuz yargılanma talebinin reddi, maktulün annesini sevindirdi

Kadir Şeker'in ölümüne neden olduğu Özgür Duran'ın, Antalya'da yaşayan annesi Mübeyyen Güner, Kadir Şeker'in tutuksuz yargılanması talebinin reddiyle ilgili olarak, "Verilen ceza Kadir'e ödüldü. Kadir'in hayalleri değil, bizim hayallerimiz gitti. Mağdur olan biziz, işimden, evimden oldum, çocuğumun eğitimi yarım kaldı. Adalete güveniyorum. Adaletin kestiği parmak acımaz. Sabırla bekliyorum" dedi.

Konya'da sevgilisini darp ettiğini düşündüğü Özgür Duran'ı engellemek isterken öldürdüğü gerekçesiyle verilen 12 yıl 6 ay hapis cezası Yargıtay tarafından bozulan Kadir Şeker'in ilk duruşması görüldü. İlk duruşmada Şeker'in tutukluluk kararının devamına ilişkin durumu Antalya'da yaşayan Duran'ın annesi Mübeyyen Güner değerlendirdi. Oğlunun fotoğrafına bakarken gözleri dolan Güner, adalete güveninin tam olduğunu kaydetti.

Mübeyyen Güner, dosyada halen bilinmeyenlerin olduğunu savundu.

"Ortada bir can gitmiş"

Adalete her zaman güvendiğini dile getiren Güner, "5 Temmuz'da yeniden bir duruşma daha olacak. Sonuçta bir can gitti. Olayda kadına şiddet diye bir durum yoktur. Rapor elimdedir, bu raporu ben düzenlemedim devlet verdi. Darp, cebir izi yoktu diyor raporda. Halen kadına şiddet deniliyor. Kadir suçsuzsa bıçak neden elinde. Bu bıçak Kadir'in, bıçağı açtığın zaman büyüyor. Öğrenci kişi bıçak oynamaz, kalemle ilgilenir. Ortada bir can var gideni bunu gören duyan yok. Yerde oğluma tekme attığını bir tanık söylüyor, nasıl oluyor da kadına şiddet deniliyor. Bunu adalet de biliyor. 'Tahliye' diyorlar, bu olamaz. Ortada bir can gitmiş, tavuk ölüsü değil. Nereye beraat olacak" diye konuştu.

"Müebbet istiyorum"

Verilen cezanın Kadir Şeker'e ödül niteliğinde olduğunu savunan Güner, "Ödüldü hiçbir şey değildi. Zaten 6 ayını bıçaktan aldı. Aldığı 12 yıl cezaydı, bunun yatarı da 8 yıldır. Bir can için 8 yıl ceza çok mu, bence çok değil bir ödüldü. Ben daha fazla ceza almasını istiyorum. Dosya müebbetten açılmıştı. Burada kasten adam öldürme var. Ben müebbet istiyorum. Bu çocuğun cezası müebbettir. Dosyanın içinde çok bilinmeyenler var. Her şey tesadüf değildir. O kadar tesadüfler var da 6 ay boyunca Kadir Şeker tramvaya kendi kartıyla biniyor, olay günü ne hikmetse kardeşinin kartıyla biniyor. Bu şüpheli bir durum. Karanlıkta A.D., siyah saplı bir bıçak vardı diyor. Ne hikmetse Özgür'ün bıçaklandığını görmüyor. Benim bir başka tanığım neden dinlenmedi" diye konuştu.

"Adalete güveniyorum"

Kadir Şeker'in cezasını az bulduğunu ifade eden Mübeyyen Güner, "O cezaya itiraz etmiştik. Sonuna kadar davanın arkasındayız. Kadir olay yerinde tamamen tesadüfen bulunmuyor. Kadına şiddet yok. Verilen ceza ise ödüldü. Kadir'in hayalleri değil, bizim hayallerimiz gitti. İki tane daha çocuğum var, onların önünü açamıyorum. Mağdur olan biziz, işimden, evimden oldum, çocuğum eğitimini yarım bıraktı. Adalete güveniyorum. Adaletin kestiği parmak acımaz. Sabırla bekliyorum" ifadelerine yer verdi. - ANTALYA

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa