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Kadıköy'de Taksi Kazası: Sürücü Yaralandı

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Kadıköy'de seyir halindeyken aniden şerit değiştiren taksi, sol şeritte ilerleyen otomobile arkadan çarptı, kaza neticesinde taksi sürücüsü yaralandı.

Kadıköy'de seyir halindeyken aniden şerit değiştiren taksi, sol şeritte ilerleyen otomobile arkadan çarptı, kaza neticesinde taksi sürücüsü yaralandı.

Kaza, saat 03.00 sularında Kadıköy ilçesi, Caddebostan Operatör Cemil Topuzlu Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre orta şeritte seyreden 34 TCM 38 plakalı taksi, sürücüsünün sapağı kaçırması ile aniden direksiyonu sola kırması ile sol şeritte ilerleyen 34 BT 4125 plakalı otomobile arkadan çarptı. Çarpmanın etkisi ile taksi kaldırıma savruldu. Olay sonucu taksi sürücüsü Erdoğan G. yaralandı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / 3.Sayfa

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