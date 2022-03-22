Kaçak kazı yapan 3 kişi jandarma tarafından yakalandı

SAMSUN (İHA) - Samsun'da kaçak olarak define aramak için kazı yaptıkları ileri sürülen 3 kişi jandarma tarafından yakalandı.

Olay, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinin Dağköy Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, devriye gezen jandarma ekipleri kaçak olarak kazı yaptıkları iddia edilen O.O.(34), O.T.(26) ve O.O.'yu (38) suçüstü yakaladı. Gözaltına alınan 3 kişi ile birlikte 2 adet matkap, 1 adet jeneratör, 1 adet adaptör, 1 adet testere, 2 adet el lambası, 2 adet kazma, 2 adet çapa, 3 adet kürek, 3 adet çekiç, 3 litre benzin, 3 adet sökü demiri, 1 adet boru anahtarı, 1 adet levye, 1 adet tırmık, 10 metre elektrik kablosu, 30 metre halat ve ip, 4 metre demir tel, 1 adet pense, 1 adet tüp ısıtıcı, 1 adet piknik tüpü ve 1 adet matkap kutusu ele geçirdi. Olayla ilgili gözaltına alınan 3 kişi ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. - SAMSUN

İhlas Haber Ajansı / 3. Sayfa